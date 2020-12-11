İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2020 Cuma / 26 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8269
  • EURO
    9,4894
  • ALTIN
    463.575
  • BIST100
    1369.14
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 11 gündür kayıp olan 75 yaşındaki kadını arama çalışmaları sürüyor
Güncel

11 gündür kayıp olan 75 yaşındaki kadını arama çalışmaları sürüyor

Çankırı'da 11 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ı bulmak için çalışmalar sürüyor. Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında kayıp olan kadına ait bir ize rastlanamadı.

AA11 Aralık 2020 Cuma 17:31 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 17:31
ABONE OL

Merkeze bağlı Çatalelma köyünde yaşayan Yıldırım'dan haber alamayan yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan çalışmalara devam edildi.

Bölgede AFAD, İstanbul'dan gelen Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi, Kastamonu'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Kastamonu Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'na bağlı 30 komando, Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı emrinde görevli kadavra ve iz takip köpekleri arama çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında 11 gündür kayıp olan kadına ait bir ize rastlanamadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.