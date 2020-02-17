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11 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

Konya merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 16 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi09:51 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 09:57

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 12'si muvazzaf asker, 2'si ihraç edilen askeri personel olmak üzere 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 11 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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