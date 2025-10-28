11 ilde FETÖ operasyonu: Şüpheliler gözaltında

İstanbul merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde itirafçı beyanları olan, 'Garson' mahlaslı gizli tanıktan elde edilen SD kart içerisinde veri kaydı olan, örgütün gizli haberleşme yönteminde ardışık aranma tespitleri olan 22 şüpheli, İstanbul, Ankara, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Kahramanmaraş, Kocaeli, Manisa, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.