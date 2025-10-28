İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2025 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9509
  • EURO
    48,8935
  • ALTIN
    5302.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

11 ilde FETÖ operasyonu: Şüpheliler gözaltında

11 ilde düzenlenen FETÖ terör örgütü operasyonunda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

IHA28 Ekim 2025 Salı 10:30 - Güncelleme:
11 ilde FETÖ operasyonu: Şüpheliler gözaltında
ABONE OL

İstanbul merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde itirafçı beyanları olan, 'Garson' mahlaslı gizli tanıktan elde edilen SD kart içerisinde veri kaydı olan, örgütün gizli haberleşme yönteminde ardışık aranma tespitleri olan 22 şüpheli, İstanbul, Ankara, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Kahramanmaraş, Kocaeli, Manisa, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.