11 milyon fidan toprakla buluşuyor: Törene Başkan Erdoğan da katılıyor
Başkan Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' Programı'na katılıyor.
Başkan Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı'na katılıyor.
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