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11 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

11 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler uygun fiyat avantajı ile cazip fırsatlar sunuyor. BİM'de bu hafta; Oral-B Starter Pack Şarjlı Diş Fırçası 99 TL'den, Colgate Üçlü Etki Diş Macunu 2x150 ml 13,90 TL'den, Colgate Üçlü Etki Diş Fırçası 7,95 TL'den, Golden Rose Wonderlash Maskara 18,90 TL'den ve Golden Rose Soft Color Tekli Far 9,95 TL'den satışa sunulacak. 11 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım..

10.02.2020  09:52 - Güncelleme: 10.02.2020  09:52

BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 11 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. Hızlıca tükenen aktüel ürünler uygun fiyat avantajı ile cazip fırsatlar sunuyor. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM'de bu hafta; Golden Rose Dudak Koruyucu 9,95 TL'den, Golden Rose Silky Touch Pudra 9,95 TL'den, Golden Rose Soft&Matte Likit Ruj 9,95 TL'den, Golden Rose Dudak Kalemi 4,95 TL'den ve Golden Rose Göz Kalemi 4,95 TL'den satışa sunulacak.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

BİM'de bu hafta; Oral-B Starter Pack Şarjlı Diş Fırçası 99 TL'den, Colgate Üçlü Etki Diş Macunu 2x150 ml 13,90 TL'den, Colgate Üçlü Etki Diş Fırçası 7,95 TL'den, Golden Rose Wonderlash Maskara 18,90 TL'den ve Golden Rose Soft Color Tekli Far 9,95 TL'den satışa sunulacak.

11 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 

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