11 yaşındaki çocuğu döven şahıs tutuklandı
Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
- AA
Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
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