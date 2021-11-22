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11 yavru köpek yangın kurbanı

Düzce'de evin bahçesinde bulunan ve içinde yavru köpeklerin olduğu baraka yandı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, 11 yavru köpek öldü.

DHA22 Kasım 2021 Pazartesi 14:13 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 14:13
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Karaca Mahallesi 1311'inci Sokak'ta, Emre Kocatepe'nin baktığı 'Cane Corsa' cinsi köpek, geçen günlerde doğum yaptı. Bu yavru köpeklerin bulunduğu barakada, saat 12.00 sıralarında, elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında 11 yavru köpek öldü. Yangını fark edenler, itfaiyeye haber verirken, bir yandan da bahçe sulamakta kullandıkları hortumlarla müdahale etti. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü ve köpek ölüleri de barakadan çıkarıldı.

ELİF'İN GÖZYAŞLARI

Bu sırada yangını haber alan ve sık sık yavru köpekleri görmeye giden Elif isimli kız, yavruların öldüğünü öğrenince ağladı. Elif'i mahalleli sakinleştirdi. Emre Kocatepe'nin işte olduğu sırada çıktığı belirtilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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