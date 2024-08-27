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Güncel

11 yıl kesinleşmiş hapis cezası hükümlü yakalandı: Müsaade edin çiğ köftemi bitireyim

Bursa'da hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 47 suçtan da yakalama kararı bulunan firari hükümlü Mustafa Tezgetiren, çiğ köfte yerken yakalanarak gözaltına alındı.

DHA27 Ağustos 2024 Salı 10:54 - Güncelleme:
11 yıl kesinleşmiş hapis cezası hükümlü yakalandı: Müsaade edin çiğ köftemi bitireyim
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Tezgetiren'i yakalamak için harekete geçti.

47 ayrı dosyadan hakkında yakalama kararı da bulunan Tezgetiren'in, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bir çiğ köfteci dükkanında bulunduğu belirlendi.

Kısa sürede adrese giden ekipleri karşısında gören Tezgetiren, "Buraya kadarmış. Müsaade edin de çok sevdiğim çiğ köftemi bitireyim" dedi. Çiğ köftesini yemeden elleri kelepçelenerek gözaltına alınan Tezgetiren, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra çıkartıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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