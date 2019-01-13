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11 yıllık cinayet davasında Palu ailesinden 6 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce Meryem ve Melike Tahnal adlı anne ve kızın kaybolmasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında cinayet şüphesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişilik Palu ailesinden 6'sı tutuklandı.

  • İHA
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Körfez Başsavcılığı, Palu ailesi fertleri için Meryem ve Melike Tahnal'ın öldürülerek gömülmesi olayı hakkında aile hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan yakalama kararı çıkarttı. Çıkartılan karar üzerine harekete geçen Kocaeli Cinayet Büro ekipleri, Palu ailesi fertlerini gözaltına aldı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Büro Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu, ailesinin damadı Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael, sabah saatlerinde Körfez Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan 7 kişiden baba Harun Palu serbest bırakılırken diğer 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

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