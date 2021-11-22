İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2021 Pazartesi / 17 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,2159
  • EURO
    12,6513
  • ALTIN
    663.564
  • BIST100
    1751.02
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 110 yetim çocuk, Türkiye'den gönüllü giden berberlerce tıraş edildi
Güncel

110 yetim çocuk, Türkiye'den gönüllü giden berberlerce tıraş edildi

Suriye'nin İdlib kırsalında yaşayan 110 yetim çocuk, Türkiye'den gönüllü giden berberlerce tıraş edildi.

AA22 Kasım 2021 Pazartesi 15:14 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 15:14
ABONE OL

Genç İHH Suriye Görevlisi İsmail Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, çeşitli faaliyetlerle yetimlerin yüzlerini güldürmeyi arzuladıklarını belirtti.

Sarmada ve Killi bölgelerinde yetimhanelerde kalan çocuklar için etkinlik yaptıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle berberler düşük kapasitede çalışıyor. Yetimlerimizin anneleri tarafından bize gelen talep üzerine bir organizasyon yaptık. Genç İHH Çalışan Gençlik Birimi tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, çeşitli illerden İdlib'e giden Türk berberler 110 çocuğu tıraş etti. Şölen havasında geçen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. "

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.