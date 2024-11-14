İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2024 Perşembe / 13 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3563
  • EURO
    36,3728
  • ALTIN
    2826.54
  • BIST100
    9400.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 111 kişiye mezar olmuştu... 6 sanığın yargılanmasına devam edildi
Güncel

111 kişiye mezar olmuştu... 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok'ta 111 kişinin ölümüne ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 17:43 - Güncelleme:
111 kişiye mezar olmuştu... 6 sanığın yargılanmasına devam edildi
ABONE OL

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Atilla Öz ve Tevfik Tepebaşı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Salih T. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu, diğer tutuksuz sanıklar duruşmaya gelmedi.

Sanık Tepebaşı, savunmasında, binanın kooperatif tarafından yapıldığını ve inşaat sürecinde kendisinin bir yetkisi bulunmadığını ifade etti.

Tepebaşı, 7,7 büyüklüğündeki depremden dolayı sorumlu olmadığını savunarak, "Ben teknik eleman değilim, binanın yıkılmasıyla bir alakam yok." dedi.

Sanık Atilla Öz de suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, ara kararında, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma 23 Ocak 2025'e ertelendi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.