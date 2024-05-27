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  • ''112 sağlık hizmet birimlerine kilit vurulacak'' iddiasına yalanlama
Güncel

''112 sağlık hizmet birimlerine kilit vurulacak'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Tasarruf tedbirleri kapsamında bazı illerde 112 sağlık hizmet birimlerine kilit vurulacak' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA27 Mayıs 2024 Pazartesi 15:15 - Güncelleme:
''112 sağlık hizmet birimlerine kilit vurulacak'' iddiasına yalanlama
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DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Tasarruf tedbirleri kapsamında bazı illerde 112 sağlık hizmet birimlerine kilit vurulacak" iddiasının yer aldığı belirtildi.

Söz konusu iddiaların doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Herhangi bir ilimizdeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun kapatılması söz konusu değildir. 81 ilimizde Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı 3 bin 457 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu mevcut olup 44 bin 338 personel, 5 bin 828 ambulans ile hizmet vermeye devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

  • sağlık hizmetleri
  • Acil Sağlık Hizmetleri

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