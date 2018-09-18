112’ye gelen çağrıların yüzde 60’ı asılsız

Kırıkkale’de 112 Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammed Ali Tekinay tarafından, 112 acil çağrılar ve sayısal veriler sunumunun yapılmasıyla başlayan toplantı, gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesi ile devam etti.

Polis, itfaiye, jandarma ve acil sağlık hizmetlerini tek çatı altında toplayan 112 Acil Çağrı Merkezine gereksiz ve asılsız ihbarda bulunulmamasını isteyen Vali Haktankaçmaz, merkeze gelen çağrıların yüzde 60’ının maalesef asılsız aramalar olduğunu açıkladı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Osman Akbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, İl Jandarma Komutanı J.Alb.İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Toplantısı görüş ve önerilerin sunulması ile sona erdi.