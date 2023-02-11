119 saat sonra kurtarıldı: İlk sorusu bu oldu

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler deprem felaketinin 6. gününde hiç durmadan aralıksız yeni bir can kurtarma umuduyla hareket ediyor.



LİSE ÖĞRENCİSİNİN İLK SORUSU "BUGÜN GÜNLERDEN NE?" İLK İSTEĞİ İSE "SU" OLDU

UMKE, AFAD, Rus ve Kırgız arama kurtarma ekipleri Palmiye Sitesi'nde yaptıkları termal kameradan 17 derece ısı ölçmesi üzerine hassas çalışmaya hız verdi. Yapılan çalışmalar sonucunda lise öğrencisi Kamil Can Ağdaş'a ulaşıldı. Gencin ilk sorusu "Bugün günlerden ne?" ve ilk isteği ise "su" oldu. Ekipler genci enkazdan 119 saat sonra sağ olarak kurtardı. Yürekleri ısıtan haber ekiplerin omzunda sevinç nidaları gönderildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA ENKAZ ALTINDA KALAN 70 YAŞINDAKİ KADIN DEPREMDEN 122 SAAT SONRA KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan 70 yaşındaki Menekşe Tabak, ekiplerin yoğun çabasıyla 122 saat sonra sağ çıkarıldı.

Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı Aydın Apartmanı'ndaki enkazda arama kurtarma çalışması sürdüren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi (CEKUT) ve PAK ekipleri, 70 yaşındaki Menekşe Tabak ile temas kurdu.

Yoğun çalışmalar sonunda Tabak, depremden yaklaşık 122 saat sonra kurtarıldı.