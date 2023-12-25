12 askerimizin şehit edilmesi sonrasında sosyal medyada terör örgütü propagandasına soruşturma

Bakan Tunç, sosyal medyadan şu açıklamalarda bulundu:
22-23 Aralık 2023 tarihlerinde, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından 12 askerimizin şehit edilmesi sonrasında sosyal medya platformlarında terör örgütünün propagandasını yapan ve dezenformasyon içeren paylaşım yapanlarla ilgili;
◼️ Ankara
◼️ İstanbul
◼️ Diyarbakır
◼️ Gaziantep
◼️ Hakkari
◼️ Mersin
◼️ Muş
◼️ Adana
◼️ Antalya
◼️ Bingöl
◼️ Hatay
◼️ Denizli
Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturmalarda, bahse konu paylaşımlarda bulunan 15 hesap yöneticisi tespit edilmiş, bunlardan 12'sinin yurtdışında olduğu belirlenmiştir.
Soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklanırken 2'sinin yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülmekte, adli soruşturmalar devam etmektedir.