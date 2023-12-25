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12 askerimizin şehit edilmesi sonrasında sosyal medyada terör örgütü propagandasına soruşturma

12 askerimizin şehit edilmesi sonrasında sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik başlatılan soruşturmada 15 hesap yöneticisinden 12'sinin yurtdışında olduğu belirlendi.

25 Aralık 2023 Pazartesi 14:51 - Güncelleme:
12 askerimizin şehit edilmesi sonrasında sosyal medyada terör örgütü propagandasına soruşturma
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Bakan Tunç, sosyal medyadan şu açıklamalarda bulundu:

22-23 Aralık 2023 tarihlerinde, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından 12 askerimizin şehit edilmesi sonrasında sosyal medya platformlarında terör örgütünün propagandasını yapan ve dezenformasyon içeren paylaşım yapanlarla ilgili;

◼️ Ankara

◼️ İstanbul

◼️ Diyarbakır

◼️ Gaziantep

◼️ Hakkari

◼️ Mersin

◼️ Muş

◼️ Adana

◼️ Antalya

◼️ Bingöl

◼️ Hatay

◼️ Denizli

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturmalarda, bahse konu paylaşımlarda bulunan 15 hesap yöneticisi tespit edilmiş, bunlardan 12'sinin yurtdışında olduğu belirlenmiştir.

Soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklanırken 2'sinin yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülmekte, adli soruşturmalar devam etmektedir.

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