12 askerimizin şehit edilmesi sonrasında sosyal medyada terör örgütü propagandasına soruşturma

Bakan Tunç, sosyal medyadan şu açıklamalarda bulundu:

22-23 Aralık 2023 tarihlerinde, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından 12 askerimizin şehit edilmesi sonrasında sosyal medya platformlarında terör örgütünün propagandasını yapan ve dezenformasyon içeren paylaşım yapanlarla ilgili;

◼️ Ankara

◼️ İstanbul

◼️ Diyarbakır

◼️ Gaziantep

◼️ Hakkari

◼️ Mersin

◼️ Muş

◼️ Adana

◼️ Antalya

◼️ Bingöl

◼️ Hatay

◼️ Denizli

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturmalarda, bahse konu paylaşımlarda bulunan 15 hesap yöneticisi tespit edilmiş, bunlardan 12'sinin yurtdışında olduğu belirlenmiştir.

Soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklanırken 2'sinin yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülmekte, adli soruşturmalar devam etmektedir.