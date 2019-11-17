12 bin uzman personel karla mücadele edecek

Turhan, 9 bin 735 iş makinesinin 5 bin 750’sinde araç takip sistemi, 250’sinde de kamera bulunduğunu ifade ederek, “Araç takip sistemi sayesinde iş makinelerinde karla mücadele çalışmaları sırasında bir arıza yaşanması durumunda hemen müdahalede edilerek, takviye ekip gönderiliyor. Karayolları Genel Müdürlüğünce açılan Karla Mücadele Merkezi’nde 68 bin 254 kilometrelik yol ağı, kamera ve bilgi sistemleriyle 7 gün 24 saat anlık takip ediliyor. Karla mücadele kapsamında bu yıl 432 merkezden 12 bin 146 personelin görev yapacak” diye konuştu. Yollarda araçların kaymasını önlemek için yaklaşık 419 bin 757 ton tuz, 371 bin 148 metreküp tuz agregası, 4 bin 12 ton kimyasal çözücü ve 100 ton ürenin depolandığını aktaran Turhan, her duruma karşı hazırlı olmak için gerekli çalışmaların yapıldığına dikkati çekti.