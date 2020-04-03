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12 dilde 'Evde Kal' mesajı

Edirne'de özel öğrenciler ve öğretmenleri hazırladıkları videoyla 12 dilde 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

AA03 Nisan 2020 Cuma 11:11 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 11:11
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kapsamında özel öğrenciler ve öğretmenleri eğitimlerini evden, internet üzerinden sürdürüyor.

Edirne'deki Özel Arda Özilke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin öğrencisi down sendromlu ve otizmli çocuklar ile öğretmenleri, dünyaya "Evde Kal" mesajı veren 12 dilde video hazırlayarak seslendi.

İşaret dili de kullanılan klipte Türkçe, Almanca, İngilizce, Bulgarca, Çince, Yunanca, Fransızca, İtalyanca, Arapça, İspanyolca, Rusça ve Farsça "Evde Kal" mesajıyla dünyaya çağrıda bulunuldu.

Özel çocuklar, "Başka Baharlar İçin Evde Kal", "İnsanlık İçin Evde Kal", "Dünyamız İçin Evde Kal" ve "Geleceğimiz İçin Evde Kal" pankartlarıyla da koronavirüsle mücadeleye dikkati çekti.

11 yaşındaki Berra umreye gitmek için biriktirdiği parayı dayanışma için bağışladı

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