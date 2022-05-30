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12 ilde DEAŞ operasyonu! 26 şüpheli gözaltına alındı

DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak 12 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

IHA30 Mayıs 2022 Pazartesi 17:30 - Güncelleme:
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DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde: Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıklarınca; 27 şüpheliye yönelik 12 ilde (Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Şanlıurfa) bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde 26 şüpheli yakalanırken 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal de ele geçirildi.

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