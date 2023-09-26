İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2023 Salı / 12 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2692
  • EURO
    28,9305
  • ALTIN
    1675.93
  • BIST100
    8296.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 217 ruhsatsız silah ele geçirildi
Güncel

12 ilde düzenlenen operasyonlarda 217 ruhsatsız silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçleri tarafından 12 farklı ilde icra edilen operasyonlarda toplam 217 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini duyurdu.

26 Eylül 2023 Salı 14:32 - Güncelleme:
12 ilde düzenlenen operasyonlarda 217 ruhsatsız silah ele geçirildi
ABONE OL

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Teröristlerle, zehir tacirleriyle, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle nasıl mücadele veriyorsak silah kaçakçılarıyla da amansız bir mücadele içindeyiz. İl emniyet müdürlüklerimiz ve il jandarma komutanlıklarımız tarafından yapılan operasyonlarda: Mersin'de 23, Samsun'da 129 Eskişehir'de Aydın'da 3 Muğla'da 6 Sakarya'da 1 Çankırı'da 2 Artvin'de 1 Kahramanmaraş'ta 1 Trabzon'da 10 Bursa'da 25 ve İstanbul'da 15 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polis ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

  • ruhsatsız silah
  • Bakan Yerlikaya
  • operasyon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.