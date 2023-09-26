12 ilde düzenlenen operasyonlarda 217 ruhsatsız silah ele geçirildi

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Teröristlerle, zehir tacirleriyle, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle nasıl mücadele veriyorsak silah kaçakçılarıyla da amansız bir mücadele içindeyiz. İl emniyet müdürlüklerimiz ve il jandarma komutanlıklarımız tarafından yapılan operasyonlarda: Mersin'de 23, Samsun'da 129 Eskişehir'de Aydın'da 3 Muğla'da 6 Sakarya'da 1 Çankırı'da 2 Artvin'de 1 Kahramanmaraş'ta 1 Trabzon'da 10 Bursa'da 25 ve İstanbul'da 15 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polis ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.