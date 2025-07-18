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12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 1.3 milyarlık para trafiği deşifre oldu

Niğde merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 31'i tutuklandı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 58 cep telefonu, 46 sim kart, 15 banka kartı, 9 flash bellek, 8 SD kart, 4 laptop, 2 masaüstü bilgisayar, 2 harici disk, tabanca ve çok sayıda evrak, doküman ve muhtelif miktarda para ele geçirildi.

AA18 Temmuz 2025 Cuma 17:09 - Güncelleme:
12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 1.3 milyarlık para trafiği deşifre oldu
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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçlarının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Niğde başta olmak üzere İstanbul, Sinop, Ordu, Sivas, Balıkesir, İzmir, Kocaeli, Bursa, Kilis, Diyarbakır ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 56 şüpheliden 44'ü gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 58 cep telefonu, 46 sim kart, 15 banka kartı, 9 flash bellek, 8 SD kart, 4 laptop, 2 masaüstü bilgisayar, 2 harici disk, tabanca ve çok sayıda evrak, doküman ve muhtelif miktarda para ele geçirildi.

1 MİLYAR 300 MİLYON LİRA PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Suç tarihleri arasında hesap hareketlerinde yaklaşık 1 milyar 300 milyon lira para trafiği tespit edilen zanlıların, mal varlıklarına el koyma, banka ve kripto varlıklarına yönelik bloke işlemleri de başlatıldı.

Gözaltına alınan 44 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 31'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrolle salıverildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin yurt dışında, 3 zanlının ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Ekipler, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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