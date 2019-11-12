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12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü nedir? Uzman Çavuşlar Günü ne zaman?

12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü nedir? Uzman Çavuşlar Günü ne zaman? gibi soruların yanıtları tüm herkes tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü olarak kutlanıyor. Uzman Çavuş arkadaşı olanlar, akrabası olanlar 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü'nü kutluyor. Uzman çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan kuvvet komutanlıklarında askerlik mesleğini profesyonel olarak icra eden kişidir. Uzman çavuşlar, ordu hiyerarşisinde erbaş statüsünde yer alır. 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü nedir? Uzman Çavuşlar Günü ne zaman? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bugün 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü olarak kutlanıyor. Uzman çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan kuvvet komutanlıklarında askerlik mesleğini profesyonel olarak icra eden kişidir. Uzman çavuşlar, ordu hiyerarşisinde erbaş statüsünde yer alır. Çevresinde Uzman Çavuş olan vatandaşlar Uzman Çavuş Günü hakkında araştırma yapıyorlar. Uzman Çavuşlar hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
12 KASIM UZMAN ÇAVUŞLAR GÜNÜ KUTLANIYOR
Bugün 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü. Çevresinde Uzman Çavuş akrabası, arkadaşı olanlar 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü'nü kutluyorlar. 

 
UZMAN ÇAVUŞ KİMDİR?
Uzman çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan kuvvet komutanlıklarında askerlik mesleğini profesyonel olarak icra eden kişidir. Uzman çavuşlar, ordu hiyerarşisinde erbaş statüsünde yer alır.
 
UZMAN ÇAVUŞUN GÖREV VE NİTELİKLERİ NELERDİR?
Uzman çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışır ve yurt güvenliğini sağlamak başta olmak üzere çeşitli görevlere sahiptir. Uzman çavuşların bulundukları kuvvet komutanlığı ya da sınıfına göre görev ve sorumlulukları değişiklik gösterip;
 
Subay ve astsubaylar ile erler arasındaki ilişkileri düzenlemek,
 
Muharebe görevlerini yerine getirmek,
 
Nişancı ya da sürücü olmak,
 
Düşman uçak, füze ve hava araçları ile mücadele etmek,
 
İletişimi sağlamak,
 
Nöbet hizmetlerini düzenlemek ve yerleşke güvenliğini sağlamak,
 
Araç bakım ve onarım hizmetlerine katılmak gibi görevleri vardır.
 

 
KİMLER UZMAN ÇAVUŞ OLABİLİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, en az lise ve dengi okul mezunu olup çavuş rütbesi ile askerlik yapmış ya da yapmakta olan kişiler, uzman çavuş olabilir. Uzman çavuşluk için uygun olan kişilerin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uzman çavuşluk ile ilgili başvuru formunu doldurmaları gerekir. Uzman çavuş adayları sınav ve mülakatları tamamladıktan sonra eğitime alınır. Eğitimi başarıyla tamamlayan kişiler uzman çavuş olur. Uzman çavuş olmak için bir diğer yol ise uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçiştir.

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