12 kent için sağanak yağış uyarısı

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgi ve yapılan değerlendirmelere göre; 12 Ekim Cumartesi günü, İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde, Çanakkale'nin; Lapseki, Biga, Balıkesir'in; Gönen, Erdek, Marmara, Manyas, Bandırma, Bursa'nın; Merkez, Karacabey, Mudanya, Gemlik ilçeleri ile Yalova çevrelerinde, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

AFAD açıklamasında, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz "ifadelerini kullandı.