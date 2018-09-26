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12 MKEK çalışanına FETÖ'den hapis cezası verildi

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 13 Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) çalışanından 12'si hapis cezasına çarptırıldı.

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Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 13 Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) çalışanından 12'si hapis cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuksuz sanıklar Ayhan Yavuz, Ahmet Yılmaz, Necip Çelik, İbrahim Çavuş, İbrahim Sağıralioğlu, Ahmet Gökalp, Ayhan Sidar, Kadir Şahin, Mutlu Kayalar, Dilaver Yüce, Haydar Pektaş, Erdoğan Erdoğan ile S.İ. ve avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıklardan Erdoğan Erdoğan, Salih İş ve Ahmet Yılmaz'ın "örgüte yardım", diğer 10 sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Yılmaz, savunmasında, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek, beraatini talep etti.

Sanık Kayalar ise hiçbir terör örgütüne üye olmadığını ve Bank Asya'ya para yatırmadığını savunarak, beraatini istedi.

Sanıklardan Yüce de çocuğunu FETÖ'nün okuluna gönderdiğini ancak daha sonra okuldan aldığını öne sürerek, okula teşvik çıkınca tekrar çocuğunun orada okuduğunu anlattı.

Teşvik çıktığından sıkıntı olmayacağı düşüncesiyle çocuğunu gönderdiğini ifade eden Yüce, okul taksitlerinden dolayı Bank Asya'da hesabının olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ayhan Yavuz, Ayhan Sidar, Dilaver Yüce, Haydar Pektaş, Necip Çelik, İbrahim Çavuş ve İbrahim Sağıralioğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay, Ahmet Yılmaz, Ahmet Gökalp, Erdoğan Erdoğan, Kadir Şahin ve Mutlu Kayalar'a da "örgüte yardım" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verdi.

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