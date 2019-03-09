12 mühendisin FETÖ'nin 'Fuat Avni' hesabına bilgi sızdırdığı anlaşıldı
Emniyet'te 12 mühendisin deşifre olmadan önce FETÖ'nin 'Fuat Avni' hesabına bilgi sızdırdığı anlaşıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla başlatılan operasyon kapsamında FETÖ’ye çalışan mühendisler mercek altına alındı, 12 mühendis gözaltına alındı.
BİLGİ SIZDIRMIŞLAR
Akşam'ın haberine göre; Mühendislerin FETÖ güdümlü Fuat Avni twitter hesabına bilgi uçurdukları öğrenildi. FETÖ’nün mahrem imamlarından oldukları belirlenen mühendisler ile ilgili soruşturmanın derinleştirileceği öğrenildi.
15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında İstihbarat Daire Başkanlığı’nı ele geçirme ve darbe girişimi süresince tüm Türkiye’de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle, birçoğu dairenin eski çalışanı 32 kişi daha önce hakim karşısına çıkmıştı.
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