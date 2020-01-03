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Güncel

12 muvazzaf asker hakkında FETÖ'den gözaltı kararı çıkarıldı

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince Muğla merkezli 7 ilde FETÖ’nün mahrem imamları ile ardışık arama yöntemi ile irtibatlı olduğu tespit edilen 12’si aktif TSK mensubu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

IHA03.01.2020  09:54 - Güncelleme: 03.01.2020  09:54
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında halen TSK’de aktif görev yapan 12 ve KHK ile ihraç edilmiş bir kişinin örgüt tarafından görevlendirilen ‘Mahrem İmamlarla’ büfe/kontörlü telefonlardan ardışık arama yöntemiyle irtibat kurduğu tespit edildi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin savcılıktan aldığı talimat sonrası Muğla, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Adana, Mersin ve Erzurum illerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin sadece Muğla ilinde değil, tayin oldukları diğer illerde de örgütle ardışık arama yöntemiyle iletişime geçtikleri ortaya çıktı.
FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasıyla ilgili olarak Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen 30 farklı operasyonda 329 şüpheli gözaltına alınırken, 83’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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