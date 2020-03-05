İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0969
  • EURO
    6,8109
  • ALTIN
    322.297
  • BIST100
    112904
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 12 saat uğraştı... Karlı dağa 'Türk Silahlı Kuvvetleri' yazdı
Güncel

12 saat uğraştı... Karlı dağa 'Türk Silahlı Kuvvetleri' yazdı

Konya'nın Hadim ilçesinde yaşayan Hasan Hüseyin Kahrıman (42), şehit askerler anısına karlı dağın eteğine ay yıldız yapıp 'Türk Silahlı Kuvvetleri' yazdı.

DHA05 Mart 2020 Perşembe 12:53 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 12:53

Çocukluğundan bu yana dağlarda gezen evli ve 1 çocuk babası Hasan Hüseyin Kahrıman, Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısında şehit düşen askerler anısına karla kaplı Hadim Dağları'nın Sakallı Ardıç mevkiine yürüyerek gitti. Burada kürekle ay yıldız yapıp 'Türk Silahlı Kuvvetleri' yazdı. Çalışmayı yaklaşık 12 saatte tamamladığını anlatan Kahrıman, 'Şehit düşen askerlerimiz anısına böyle bir çalışma yaptım. Hava soğuktu ve yaklaşık 12 saat sürekli karın üzerinde durmak zordu ama askerlerimiz için değer. Çünkü onlar bizim için çok zor şartlarda mücadele ediyorlar' dedi.

Engin Özkoç'un küstah açıklamalarının ardından Meclis'te yumruklar konuştu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz
Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?
Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.