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  • PKK/YPG'lilerin inleri başlarına yıkılıyor! 12 terörist daha etkisiz hâle getirildi
Güncel

PKK/YPG'lilerin inleri başlarına yıkılıyor! 12 terörist daha etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.' denildi.

11 Ağustos 2023 Cuma 14:08 - Güncelleme:
PKK/YPG'lilerin inleri başlarına yıkılıyor! 12 terörist daha etkisiz hâle getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

"Teröristlerin korkulu rüyası Kahraman Komandolarımız, her nerede olurlarsa olsunlar PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.

Böylece dün ve bugün Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 21 terörist etkisiz hâle getirildi."

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