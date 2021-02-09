12 ton kaçak etil alkol yakalandı

AA 09 Şubat 2021 Salı 16:54 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 16:54

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serintepe Mahallesi'ndeki 2 depoda kaçak etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Birbirlerine yakın olan depolara düzenlenen operasyonda, 5 litrelik bidonlarda toplam 12 bin litre kaçak etil alkol ile çok sayıda sahte etiket ele geçirildi.

İmalatçıların, etil alkolü saklamak için plastik bidonların üzerine dizel araçlarda kullanılan bir çözeltinin etiketini bastığı, altında ise gerçek etiketin olduğu belirlendi.

A.G. (27), D.K. (26) ve M.G. (25) gözaltına alındı.