12 yaşında Kur'an-ı Kerim'in tamamını tek seferde okudu

AA 12 Nisan 2021 Pazartesi 07:58 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 07:58

Duisburg'daki İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Mevlana Camisi Hafızlık Kurumunda 2,5 yıllık eğitiminin ardından hafızlığını tamamlayan Kurt'un, Kuran-ı Kerim tilaveti, kurumun "Camia Tv" isimli internet televizyonundan canlı yayınlandı.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, yaptığı açıklamada, genç hafız Kurt'u başarısından dolayı kutlayarak, "Yavrumuzu, ailesini ve onu yetiştiren hocaları yürekten tebrik ediyorum. Allah sayılarını artırsın." ifadesini kullandı.

Kuran-ı Kerim'i tek seferde okumaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Kurt da "Benim yaşımdaki arkadaşlara da hafız olmalarını tavsiye ederim, en azından denemelerini isterim." dedi.