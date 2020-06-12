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12 yaşındaki Berat freni boşalan aracın altında kalarak can verdi

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk freni boşalan aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

IHA12 Haziran 2020 Cuma 09:34 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 09:34
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Alınan bilgiye göre, Osman ve Hayriye Erdin çiftinin 10 evladının en küçüğü olan Şalpazarı Atatürk Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencisi 12 yaşındaki Berat Erdin Şalpazarı ilçe merkezi Sugören mahallesi yolu üzerinde dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla beraber oynadığı sırada freni boşalan panelvan araç çocukların olduğu bölüme doğru hızla ilerledi. Kontrolden çıkan araç 12 yaşındaki Berat Erdin’i aracın altında kalarak ağır şekilde yaralanırken, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Berat Erdin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle araç sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan Berat Erdin, bu gün Geyikli mahallesi Belen mezarlığında toprağa verilecek.

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