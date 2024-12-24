İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2024 Salı / 23 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2816
  • EURO
    36,7843
  • ALTIN
    2968.81
  • BIST100
    9635.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 12 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı! Bacağına platin takılmak zorunda kaldı
Güncel

12 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı! Bacağına platin takılmak zorunda kaldı

Diyarbakır'da sokak köpeklerinin saldırısında düşerek bacağı kırılan 12 yaşındaki çocuğun bacağına platin takıldı.

IHA24 Aralık 2024 Salı 09:18 - Güncelleme:
12 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı! Bacağına platin takılmak zorunda kaldı
ABONE OL

Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Çetin Cihan (12), 22 Aralık'ta bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışan Cihan, yere düşerek yaralandı. Olayı gören bir vatandaş, köpekleri kovarak Cihan'ı evine götürdü. Vatandaşın müdahalesiyle kurtarılan Cihan, ailesi tarafından önce Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine götürüldü. Ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Cihan'ın burada yapılan kontrollerinde bacağında kırıklar oluştuğu tespit edildi.

Çetin Cihan'ın babası Taha Cihan, evlerinin yakınındaki boş arazide başıboş çok sayıda köpeğin bulunduğunu, çocuğunun eve gelirken 8-10 köpek tarafından kovalandığını belirterek, "Can havliyle koşarken yere düşüyor ve bacağı kırılıyor. O sırada bir vatandaş olaya müdahale ediyor. Vatandaş kapıya kadar getirdi. Hemen beni aradılar. Duyar duymaz hastaneye getirdim. Silvan'dan Diyarbakır'a geldik. Kaval kemiği ikiye bölünmüş. Ameliyata aldılar, platin taktılar. Sokak köpeklerinin toplanmasını ve başka çocukların zarar görmemesini talep ediyorum" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.