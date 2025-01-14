Bağcılar'da 5 katlı binanın giriş katındaki daireye giren şüpheli ya da şüpheliler evde bulunan M.S. (12) ile kardeşi A.S.'ye (5) taşla saldırdı.

Saldırıda A.S. yaralanırken ablası M.S. hayatını kaybetti. Olay yerinde sinir krizi geçiren anne G.S. hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı. Olay,15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın girişindeki daireye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle Suriye uyruklu M.S. ve A.S. isimli kardeşlere taşla saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan A.S.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ablası M.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren anne G.S. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri 1 şüpheliyi yakaladı.