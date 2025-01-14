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12 yaşındaki çocuğu taşla öldürmüştü! Bağcılar saldırganı yakalandı

İstanbul Bağcılar'da kimliği belirsiz bir kişi, girdiği evdeki çocuklara taşla saldırdı. Olayda 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken, 5 yaşındaki çocuk ise yaralandı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda saldırgan yakalandı.

DHA14 Ocak 2025 Salı 11:46 - Güncelleme:
12 yaşındaki çocuğu taşla öldürmüştü! Bağcılar saldırganı yakalandı
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Bağcılar'da 5 katlı binanın giriş katındaki daireye giren şüpheli ya da şüpheliler evde bulunan M.S. (12) ile kardeşi A.S.'ye (5) taşla saldırdı.

Saldırıda A.S. yaralanırken ablası M.S. hayatını kaybetti. Olay yerinde sinir krizi geçiren anne G.S. hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı. Olay,15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın girişindeki daireye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle Suriye uyruklu M.S. ve A.S. isimli kardeşlere taşla saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan A.S.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ablası M.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren anne G.S. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri 1 şüpheliyi yakaladı.

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