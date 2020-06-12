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Güncel

12 yaşındaki çocuk, uzun namlulu silahla oynarken arkadaşını vurdu

Van'ın Gürpınar ilçesi Keşiş Köyü Yaylası'nda, 12 yaşındaki B.K., oynadığı uzun namlulu silah kazara ateş alınca 10 yaşındaki arkadaşı Yusuf Karakoç'un hayatını kaybetmesine neden oldu.

DHA12 Haziran 2020 Cuma 14:53 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 14:53
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Olay, ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü Yaylası'nda dün akşam meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaylada olan B.K., henüz kime ait olduğu belirlenemeyen uzun namlulu silahla oynamaya başladı. Bu sırada kazara ateş alan silahtan çıkan mermi, B.K.'nin karşısında olan arkadaşı Yusuf Karakoç'un başına isabet etti. Karakoç, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine gelen jandarmanın yaptığı incelemenin ardından çocuğun cenazesi, otopsi için Gürpınar ilçesine gönderildi. B.K. ise jandarma gözetimine alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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