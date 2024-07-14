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Güncel

12 yaşındaki Yusuf'un cansız bedenine ulaşıldı

Erzurum'da serinlemek için girdiği Aras Nehri'nde kaybolan Yusuf Özer'in (12), sabah saatlerinde cansız bedeni bulundu.

DHA14 Temmuz 2024 Pazar 11:01 - Güncelleme:
12 yaşındaki Yusuf'un cansız bedenine ulaşıldı
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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Horasan ilçesi kırsal Kırkgözeler Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için Aras Nehri'ne giren Yusuf ve Yaser Özer (11) kardeşler ile arkadaşları Vefa Murat Sevuk (13), bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark edip, suya giren çevredekiler Yaser Özer'i kurtarırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbarla bölgeye sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ile komando timi sevk edildi. Çevredekilerin de desteği ile sürdürülen aramalarda Vefa Murat Sevuk'un cansız bedenine ulaşıldı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen nehirde çalışmalarını sürdüren ekipler, bu sabah da Yusuf Özer'in cansız bedenini buldu. Sudan çıkarılan Özer'in cenazesi, Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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