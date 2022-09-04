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12 yıl sonra bir ilk! Limana yaklaşan Türk savaş gemisi ülkede gündem oldu

NATO tatbikatı için bölgede bulunan Türk savaş gemisi F-247 TCG Kemalreis, Hayfa limanına demirleyerek '12 yıl sonra İsrail limanlarına demirleyen ilk Türk savaş gemisi' oldu. TCG Kemalreis'e geniş yer ayıran İsrail medyası, 'İsrail'e her gün bir Türk savaş gemisi yanaşmıyor' ifadelerini kullandı.

4 Eylül 2022 Pazar 14:14 - Güncelleme:
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İsrail'in Hayfa limanına demirleyen Türk savaş gemisi, İsrail gündeminde merak konusu oldu.

NATO TATBİKATI İÇİN BÖLGEDE

Türk savaş gemisi F-247 TCG Kemalreis, ABD donanmasına ait USS Forrest Sherman ile birlikte Hayfa limanına demirleyerek "12 yıl sonra İsrail limanlarına demirleyen ilk Türk savaş gemisi" oldu. TCG Kemalreis'in bir NATO tatbikatı kapsamında bölgede olduğu belirtilirken, İsrail medyası ise bu duruma geniş yer ayırdı.

BİRKAÇ GÜN DAHA LİMANDA KALACAK

İsrail merkezli i24 TV'ye konuşan İsrailli yetkililer, "İsrail, NATO ile işbirliği yapıyor ve NATO'yu destekliyor" açıklamasını yaparken Türk savaş gemisinin birkaç gün limanda kalacağını da aktardı. TCG Kemalreis'in yakıt ikmali yapacağı ve "varlığını göstereceği"ni açıklayan İsrailli yetkililer bu ziyaret ile ilgili başka detayları da kamuoyu ile paylaştı.

"TÜRK DENİZCİLERİN PASAPORTU YOK, GEMİDEN ÇIKMAYACAKLAR"

İsrail medyası, TCG Kemalreis'in 2010'dan beri İsrail limanlarına demirleyen ilk gemi olduğuna dikkat çekerken İsrailli yetkililerden konuyla ilgili yeni bilgiler de geldi. Walla isimli İsrail haber sitesine konuşan bazı yetkililer, "Türk denizcilerin pasaportu yok, dolayısıyla gemiden çıkmayacaklar. Ayrıca karaya çıkmak gibi bir istekleri de yok" dedi. Bu yetkili, ABD'li denizcilerin vize muafiyeti olduğuna da dikkat çekerek pasaporta gerek duymadan İsrail'e giriş yapabileceklerini söyledi.

Geminin salı günü bölgeden ayrılması bekleniyor.

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