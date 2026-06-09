Adalet Bakanı Akın Gürlek, biri 10, diğeri 12 yıldır aydınlatılamayan iki faili meçhul cinayetin faillerinin tespit edilerek adalete teslim edildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplum vicdanında derin yaralar açan cinayetlerin peşini bırakmamakta kararlı olduklarını belirtti. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde Cumhuriyet başsavcılıklarının dosyaları büyük bir titizlikle yeniden ele aldığını ifade eden Gürlek, adaletin tecellisi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

Gürlek, yürütülen çalışmalar sonucunda ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma teşkilatlarının ortak çalışmaları sayesinde biri 10, diğeri 12 yıldır çözülemeyen iki cinayetin aydınlatıldığını bildirdi.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, İstanbul'un Şişli ilçesinde 24 Mart 2016 tarihinde evinin önünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur'un öldürülmesine ilişkin dosya yeniden incelendi. Olay gününe ait iletişim kayıtları, ulaşım kartı hareketleri ve husumet ilişkilerinin değerlendirilmesi sonucu, maktulün akrabaları olan bazı şüpheliler ile cinayeti işlediği belirlenen B.G. isimli tetikçinin tespit edildiği, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendiği aktarıldı.

12 YILLIK CİNAYETİ HTS KAYITLARI ÇÖZDÜ

Antalya'nın Kepez ilçesinde 25 Kasım 2014 tarihinde kesici aletle öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık cinayetinin de yeniden açılan soruşturma kapsamında çözüldüğü belirtildi. Dosya üzerinde yapılan incelemelerde maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığının belirlendiği, baz ve HTS kayıtlarının detaylı analiz edilmesi sonucu elde edilen deliller doğrultusunda cinayete iştirak ettikleri değerlendirilen 4 şüphelinin eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındığı ifade edildi.

Bakan Gürlek, paylaşımında, "Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin suçlunun cezasız kalmayacağını bu iki soruşturmayla bir kez daha gördük" ifadelerine yer vererek, cinayetlerin aydınlatılmasında görev alan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, İstanbul ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma teşkilatlarına teşekkür etti.