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120 kişiye mezar olmuştu! Depremde yıkılan otelin sahibi tutuklandı

120 kişiye mezar olan İsias Otelin sahibi ve oğlu sahibi ve yöneticisi 3 kişi tutuklandı.

AA17 Şubat 2023 Cuma 21:04 - Güncelleme:
120 kişiye mezar olmuştu! Depremde yıkılan otelin sahibi tutuklandı
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Adıyaman'da depremde yıkılan İsias Otelin sahibi ve yöneticisi 3 kişi tutuklandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan İsias Otel ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt, mahkemece tutuklandı. Zanlılar, Siverek Cezaevine nakledildi.

Diğer şüpheliler Ulviye Bozkurt ve Şule Özbek hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Depremde yıkılan İsias Otel'de KKTC'li voleybolcuların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.

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