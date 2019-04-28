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120 milyon TL’lik ilaç oyunu

Sahte reçetelerle temin ettikleri pahalı ilaçları yurt dışına satarak 120 milyon liralık vurguna imza atan çete, Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi.

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Ankara polisi, hasta olmayan kişileri hastaneye götürmeden aracılar araya sokarak doktorlar tarafından raporlar düzenlemesini sağlayan örgütün, bu raporlar sayesinde yazılan pahalı ilaçları kendi eczanelerinden temin ederek, ilaçları gizli depolarda topladığını belirledi. Hastaların bu ilaçları kullandığını göstererek, ilaç ücretlerinin SGK tarafından karşılanmasının hemen ardından harekete geçen örgütün, ilaçları yasal olmayan yollarla İngiltere, Bulgaristan, Libya, Irak, Suriye, Azerbaycan, Ukrayna ve birçok ülkeye gönderdikleri ve burada sattıkları da ekipler tarafından tespit edildi. Ayrıca, örgütün bu yöntemle devleti 120 milyon TL zarara uğrattığı saptandı.

35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 

Operasyon için düğmeye basan ekipler, 42 çete üyesine yönelik, Ankara merkezli 5 ilde şafak vakti baskın düzenledi. 45’i Ankara’da, 80 ev ve iş yerine baskın yapan ekipler, 35 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri çok yüksek olan 40 bin kutu ilaç ele geçirildi. Yapılan ilk incelmelerde ele geçirilen ilaçların, kanser ilacı, şeker ilacı, organ naklinde kullanılan ilaçlar, tarihi geçmiş ilaçlar ve sadece hastanede bulunması gereken ilaçlar olduğu tespit edildi. İlaçlardan 3 binin OSTİM Sanayi Sitesi bölgesinde baskın yapılan gizli bir depoda ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan 35 kişinin, emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor. Öte yandana daha önce düzenlenen 4 ayrı operasyonda ise 10’u doktor, 62 kişi gözaltına alınmış, 15 kişi tutuklanmıştı.

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