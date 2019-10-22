PKK-PYD'li teröristlerin çekilmeleri için verilen 120 saatlik süre sona erdi
PKK/YPG'li teröristlerin güvenli bölgeden çekilmeleri için verilen 120 saatlik süre sona erdi
PKK/YPG'li teröristlerin güvenli bölgeden çekilmeleri için verilen 120 saatlik süre sona erdi.
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