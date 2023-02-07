120 yılda böylesi görülmedi! Lund: Türkiye'nin bir kısmı üç metre kaydı

İsveç Ulusal Sismik Ağı (SNSN) öğretim görevlisi ve Sismolog Björn Lund, Türkiye'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Lund, Türkiye'de meydana gelen büyük depremle bağlantılı olarak, depremin meydana geldiği yerin bir tarafında yer alan ülkenin güneybatı kesiminin üç metre hareket ettiğini belirtti.

Lund, "Son 120 yılda dünyanın bu bölgesinde hiç bu kadar büyük bir deprem görmemiştik." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Lund, levhalardaki hareketin sürekli olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Lund, "Şu anda, başka bir depremin ne zaman olacağı belli değil, Levhalar, yeni gerilmeler oluşana ve başka bir deprem olana kadar hareketsiz duruyor." değerlendirmesinde bulundu.