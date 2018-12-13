12.3 milyon emeklinin ocak ayında alacağı zammı belirleyecek enflasyon rakamları netleşiyor

Ocak milyonlarca çalışan ile birlikte emekliler için de zam ayı olarak biliniyor. Yılda iki kez zam alan emekliler son 6 ayda oluşan enflasyon rakamını merakla bekliyor.

Çünkü 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını belirlerken memur emeklilerinin ve çalışan memurların da ne kadar enflasyon farkı alacaklarını ortaya koyuyor. Kasım ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte böylece temmuz ayından bu yana 5 aylık enflasyon oranı belli oldu. Sadece aralık enflasyonunun eklenmesiyle birlikte rakam kesinleşecek. Ancak bu ay enflasyon sıfır bile çıksa hem zam hem de fark kesinleşti. Çünkü 5 aylık enflasyon rakamı yüzde 10.64 olarak ortaya çıktı.

NASIL HESAPLANIYOR?

5 aylık enflasyona göre emeklilerin zam hesabı da şöyle yapılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.64 zam alacak. Bu zam aralık enflasyonu ile değişebilecek. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile bu zam uygulanacak.

Memurlar ve Emekli Sandığı emeklileri: Memurlar ve memur emeklileri ise diğer emekliler gibi yılda iki kez zam alıyorlar. Buna göre memurlar ve memur emeklileri temmuzda enflasyon farkı hariç yüzde 3.5 zam almışlardı. Ocak zamları ise yüzde 4 olacak. Temmuzdan bu güne gerçekleşen 6 aylık enflasyon yüzde 3.5'i aştığı sürece de enflasyon farkı alacaklar. 5 aylık enflasyonun yüzde 10.64 çıkmasıyla, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7.14 enflasyon farkı oluştu. Yani 5 aylık enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 11.14 (yüzde 4 artış + yüzde 7.14 fark) çıktı.

EK ÖDEME MİKTARI DA ARTACAK Emekliler maaşlarına ilaveten yüzde 4 ve bazı düşük maaşlılarda ise yüzde 5 ek ödeme de alıyor. Ek ödemeler maaşlara zam yapıldıktan sonra belirleniyor. Maaşın yüzde 4'ü baz alındığı için de yapılacak zamlar ek ödemeleri de artırıyor. Ek ödemeler e-devletten maaş hesabına bakıldığında görülüyor. Örneğin maaşı 2.000 lira olan bir emekliye 80 lira (yüzde 4) ek ödeme veriliyor. Bu emeklimiz için bankaya 2.080 lira yatırılıyor. Bu emeklimize 5 aylık enflasyona göre yüzde 10.64 zam yapıldığında maaşı 2.212.80 TL'ye çıkacak. Buna göre hesaplanacak ek ödemesi ise 88 lira 52 kuruş olacak. Böylece 80 liralık ek ödemesi de artacak ve bankaya 2.301,32 TL yatırılacak.

(Sabah)