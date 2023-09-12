İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2023 Salı / 27 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9014
  • EURO
    29,1752
  • ALTIN
    1662.19
  • BIST100
    8146.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 1276 metre derinlikte mide kanaması geçiren ABD'li dağcı kurtarıldı
Güncel

1276 metre derinlikte mide kanaması geçiren ABD'li dağcı kurtarıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde, 3 Eylül'de indiği mağarada rahatsızlanan ve ilaç tedavisi uygulanan ABD'li dağcı Mark Dickey'in tahliyesi tamamlandı.

IHA12 Eylül 2023 Salı 00:52 - Güncelleme:
1276 metre derinlikte mide kanaması geçiren ABD'li dağcı kurtarıldı
ABONE OL

Keşif çalışması için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçiren Mark Dickey'in tahliyesine yönelik çalışmalar, doktorların kararının ardından 9 Eylül'den itibaren AFAD koordinesinde sürdürüldü.

Arama kurtarma uzmanları ve sağlık ekiplerince son olarak 180 metredeki kamp alanına ulaştırılan Dickey, bir süre dinlenmeye alındı.

Gerekli kontrollerin ardından sedyeyle taşınmaya devam edilen ABD'li dağcı, zorlu dar geçitlerin ardından mağaradan güvenli şekilde çıkarıldı.

Başarıyla tamamlanan tahliye çalışmalarına, AFAD, UMKE, jandarma, Avrupa Mağara Kurtarma Derneği (ECRA) ve Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekipleriyle beraber Türkiye dışında 8 ülkeden 196 arama kurtarma uzmanı katıldı.

Bu arada, Dickey'in alanda kurulan AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki sağlık kabinine alınması ve muayene edildikten sonra bölgede hazır bekleyen helikoptere alınarak tedavisi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmesi bekleniyor.

Aralarında yabancı mağara bilimcilerin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu, keşif için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatılmıştı.

  • Mersin
  • Mark Dickey
  • Morca Mağarası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.