12'nci deneme devreleri yaktı! CHP ile İYİ Parti resmen birbirine girdi

6'lı masa, ortak cumhurbaşkanı adayı gündemiyle 12. kez bir araya geldi. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılan toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Nihai açıklamayı 6 Mart Pazartesi kamuoyuyla paylaşacağız" denildi.

Yazılı açıklamanın ardından CHP cephesinden peş peşe "Başlıyoruz" mesajları gelmeye başladı. CHP'nin kanalı Tele1'de ortak adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğu, 6'lı masanın bu konuda mutabık kaldığı belirtildi.

İYİ PARTİ'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA KARARI

6'lı masa toplantısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den olağanüstü toplanma kararı geldi.

Akşener, milletvekilleri, divan başkanlığı üyeleri, başdanışmanları ve yetkili kurulları ile saat 22.30'da bir görüşme gerçekleştirecek.

BİNAYI İLK AKŞENER TERK ETTİ

6'lı masanın Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki toplantısının ardından Akşener, binayı ilk terk eden isim oldu.

KILIÇDAROĞLU'NU ADAY İLAN ETTİLER

CHP'nin kanalı Tele1, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başlıyoruz!" ifadesini kullandı. CHP'li Demir, paylaşımında Kemal Kılıçdaroğlu'nun görseline yer verdi.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti.

CHP'li Yarkadaş, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na uzun yürüyüşünde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

"APOLETLERDEN VAZGEÇMEK GEREKİR"

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı - Muğla Milletvekili Metin Ergun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "apoletli" göndermede bulundu.

İYİ Partili Ergun, Akşener'e yönelik olarak "Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir. Küçük hesapları bırakıp büyük resmi, gerçek tehlikeyi görmek gerekir..." ifadelerini kullandı.

"UZLAŞILSAYDI İSİM AÇIKLANIRDI"

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, 6'lı masanın toplantısında cumhurbaşkanı adayı üzerinde bir mutabakat sağlanmadığını iddia etti.

Usta, "İsimler konuşulmuş ama bir isim üstünde uzlaşılmamış diye düşünüyorum. İsim havuzu oluşmuş olabilir." dedi.

"MİLLET 5'TEN BÜYÜKTÜR"

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, 6'lı masanın ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu'nda mutabık kalması üzerine flaş bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İYİ Partili Dikbayır, "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o" dedi.

Dikbayır, daha sonra "Millet 5 ten büyüktür..." diye ikinci bir paylaşım yaptı ancak bu paylaşımını dakikalar içinde sildi.