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Güncel

13 ayrı iş kolunu ilgilendiren normalleşme rehberi yayımlandı

Normalleşme sürecinde uygulanacak Kovid-19 tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 13 rehber daha internet sitesinde yayımlandı.

15 Mayıs 2020 Cuma 10:00 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 10:00
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Normalleşme sürecinde uygulanacak Kovid-19 tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 13 rehber daha internet sitesinde yayımlandı.

TRT HABER'in haberine göre işte o rehberler:

KOVID-19 Kapsamında Madenlerde Alınacak Önlemler

KOVID-19 Kapsamında Ayakkabı ve Çanta Satışı Yapan Esnaflar ile İlgili Önlemler

KOVID-19 Kapsamında Bakkallar İçin Alınacak Korunma Önlemleri

KOVID-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri

KOVID-19 Kapsamında Kasap, Manav, Kuruyemişçi, Balıkçı ve Diğer Gıda Satış Yerleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

KOVID-19 Kapsamında Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyeler ile İlgili Önlemler

KOVID-19 Kapsamında Kuyumcu, Bijuteri, Saatçi ve Optikçi Esnafı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

KOVID-19 Kapsamında Minibüsler ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

KOVID-19 Kapsamında Pazar Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler

KOVID-19 Kapsamında Şantiyelerde Alınacak Önlemler

KOVID-19 Kapsamında Terzi, Ayakkabı Tadilat İşletmeleri ve Kuru Temizlemeciler ile İlgili Önlemler

KOVID-19 Kapsamında Kitap ve Kırtasiye Mağazaları ile İlgili Önlemler

KOVID-19 Kapsamında Oyuncak Mağazaları ile İlgili Önlemler

İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor

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