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Güncel

13 dakikalık sır görüşme! ''Akşener tıpış tıpış geri dönmek zorunda kaldı''

14 Mayıs seçimleri öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'yı önce dağıtıp sonra geri dönmesiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun otelde yaptığı 13 dakikalık görüşmeyi işaret ederek, 'Görüşme sonrası Akşener tıpış tıpış masaya geri geldi' diye konuştu.

29 Mart 2023 Çarşamba 07:29 - Güncelleme:
13 dakikalık sır görüşme! ''Akşener tıpış tıpış geri dönmek zorunda kaldı''
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Seçimlere artık kısa bir süre kalırken yaşanan sürece damga vuran anlardan biri Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'nin masadan kalkıp saatler sonra geri dönerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmesi oldu.

MASADAN AYRILIRKEN SERT İFADELER

O süreçte Meral Akşener koalisyondan ayrıldıklarını açıklarken sert ifadeler kullanmış ve Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.

Akşener yaptığı açıklamada "Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi. Masa notere dönüştü. İYİ Parti ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlandı" diyerek Millet İttifakı'ndan ayrıldı.

TEHDİT Mİ EDİLDİ?

Ancak bu sert açıklamalara rağmen Akşener kısa süre içinde masaya dönmesinin arkasındaki neden merak edilirken Akşener'in tehdit edilmiş olabileceği vurgulandı.

Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir A Haber ekranlarında yaşanan süreci yorumlarken çarpıcı ifadeler kullandı.

"KILIÇDAROĞLU BİR ŞEY GÖSTERDİ TIPIŞ TIPIŞ GERİ DÖNDÜ"

Akşener masadan kalktıktan sonra bir otelde Kılıçdaroğlu ile görüşüyor. Giriş ve çıkışlar dahil bu görüşme 13 dakika sürüyor. Bu görüşmede ne konuşuldu? Kılıçdaroğlu, Akşener'e bir şey gösterdi ve Akşener tıpış tıpış masaya döndü. Bu şey Akşener'i zor durumda bırakacak bir şeydi.

İYİ PARTİ'DE BÜYÜK ÇOĞUNLUK KALKMAK İSTEDİ

İYİ Parti'de büyük bir çoğunluk masadan kalkınmasını istemişti. Ama Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşme sonrası Akşener gidip masaya katılmak zorunda kaldı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNİN KARŞISINDA BULUNAN MARRIOT OTEL'DE SIR GÖRÜŞME

Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında yapılan esrarengiz görüşme Ankara'da bulunan ABD Büyükelçiliği'nin karşısındaki otelde yapıldı. Söz konusu otel, Çukurambar'da Amerikan Büyükelçiliği'nin 30 metre uzağında bulunan JW Marriott Otel'di.

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