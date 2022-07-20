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13 gündür kayıp olan kız çocuğundan acı haber geldi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 13 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun cesedi, Yeşilırmak'ta bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda, kayıp çocuğun cansız bedenine, kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıktaki Yeşilırmak Nehri kenarındaki bataklıkta, kadavra köpeği yardımıyla ulaşıldı.

AA20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:01 - Güncelleme:
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Otizmli Emine Nur Ayhan için ailesinin 7 Temmuz'da yaptığı kayıp ihbarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve AFAD ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sonuçlandırıldı.

Jandarma asayiş timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) istihbarat timleri, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de İl Jandarma Komutanlığı komando timleri iz takip ve kadavra köpekleriyle katıldığı aramalarda, kayıp çocuğun cansız bedenine, kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıktaki Yeşilırmak Nehri kenarındaki bataklıkta, kadavra köpeği yardımıyla ulaşıldı.

Çarşamba ilçesi Hacılıçay Mahallesi'nde 7 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan Emine Nur Ayhan'ın ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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