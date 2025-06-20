İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2025 Cuma / 24 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,68
  • EURO
    45,739
  • ALTIN
    4295.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 67 şüpheli gözaltında
Güncel

13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 67 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda sanal yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 67 şüpheli gözaltına alındı.

AA20 Haziran 2025 Cuma 16:17 - Güncelleme:
13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 67 şüpheli gözaltında
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Forex yatırım dolandırıcılığı", "yasal web sitelerinin kopyalanması suretiyle POS dolandırıcılığı" ve "sanal kumar yöntemleri"yle birçok kişiyi mağdur ettikleri belirlenen şüphelilerle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) çalışma yürütüldü.

MASAK Başkanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda paravan olarak kurulan şirketlerin muhasebeciliğini yapan, suçtan elde edilen değerleri kripto varlıklara çevirerek Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden 7 milyar liranın Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık eden 102 şüpheli belirlendi.

Polis ekiplerinin İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, İzmir, Manisa, Malatya, Kırıkkale, Hatay, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Denizli olmak üzere 13 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 67 zanlı gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerden 5'inin yurt dışında, 3'ünün ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Firari 27 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan toplam değeri 150 milyon lirayı bulan, şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, 22 araca, 17 motosiklete ve 9 taşınmaza sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu öğrenildi.

ÖRGÜTÜN HİYERARŞİK YAPILANMA İÇİNDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Çalışmalarda, elebaşılığını T.A'nın yaptığı öne sürülen örgütün hiyerarşik yapılanma içinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Örgütün, Forex yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı, yasal kurum ve kuruluşlara ait internet sitelerinin kopyalarını kullanarak kredi kartı bilgilerini elde ettiği ve bu bilgileri paravan şirketlere ait POS cihazlarına yönlendirdiği belirlendi.

Ayrıca çalışmalarda zanlıların sanal bahis faaliyetleriyle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri bilgisine ulaşıldı.

Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

  • dolandırıcılık
  • operasyon
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.