  • 13 yaşında çocuk dehşet saçtı! Arkadaşını yaraladı, dedesini öldürdü
Güncel

13 yaşında çocuk dehşet saçtı! Arkadaşını yaraladı, dedesini öldürdü

İstanbul'da 13 yaşındaki çocuk mahallede tartışma yaşadığı arkadaşını silahla yaraladı, 60 yaşındaki dedesini öldürdü. Olayla ilgili gözaltına alınan çocuğun çeşitli suçlardan 9 kaydının olduğu öğrenildi.

Sabah8 Kasım 2025 Cumartesi 10:29
13 yaşında çocuk dehşet saçtı! Arkadaşını yaraladı, dedesini öldürdü
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Sarıgöl mahallesinde geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 13 yaşındaki Y.K. ile A.M. mahalleden birbirlerini tanıyorlardı. İkilinin arasında henüz bilinmeyen nedenle geçtiğimiz günlerde bir tartışma yaşandı. Tartışma o gün son buldu taraflar birbirinden ayrıldı.

ARAYA GİREN DEDEYE KURŞUN YAĞDIRDI

Sabah'ın haberine göre; olay günü ise A.M. dedesi Servet Macit ile mahallede yürürken yine husumetlisi Y.K. ile karşılaştı. İkili kavga etmeye başlayınca dede araya girip ikisini ayırdı. Olay yerinden ayrılan Y.K. kısa bir süre sonra tekrar döndü. Bu kez eline aldığı silahla peş peşe ateş etmeye başladı. 60 yaşındaki Servet Macit aldığı kurşun darbeleri ile yere yığıldı. Torunu A.M.'de bacağından yaralandı.

DEDE ÖLDÜ TORUN YARALI

Dede torun kanlar içinde yerde yatarken şüpheli Y.K. olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan dede Servet Macit yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. torunu A.M.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Servet Macit memleketi Yalova'da toprağa verildi.

