13 yaşındaki Aslı da 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' dedi

IHA 07 Nisan 2020 Salı 15:06 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 15:06

Erbaa’da annesi Özlem Gürel ile birlikte yaşayan 8’inci sınıf öğrencisi Aslı Tombaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz bize yeteriz Türkiye’m’ kampanyasına destek olmak için harçlıklarını biriktirdi. 155’i arayarak kumbarasındaki paraları bağışlamak isteyen Aslı’ya polis ekipleri yardımcı oldu. Aslı’dan teslim aldıkları kumbarayı bankaya götüren polis memurları, kumbaradan çıkan 70 lirayı bağış hesabına yatırdı. Kampanya başladığı gün para biriktirmeye başladığını ifade eden Aslı Tombaş, polis ekiplerine evlerine kadar gelip bağış için yardımcı olmaları sebebiyle teşekkür etti. Anne Özlem Gürel ise kızıyla gurur duyduğunu söyledi.