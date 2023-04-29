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Güncel

13 yaşındaki bir çocuk tartıştığı kişiyi öldürdü

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, 13 yaşındaki bir çocuk aralarında husumet olan kişiyi bıçakla yaralayarak öldürdü.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 15:32 - Güncelleme:
13 yaşındaki bir çocuk tartıştığı kişiyi öldürdü
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Yunus Emre Mahallesi 100 Yıl Caddesi'nde aralarında husumet olan ve geçtiğimiz yıl ağabeyini pompalı tüfekle yaraladığı öğrenilen Mustafa Dalga ile karşılaşan M.A.Y.Ç (13) arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada sırasında M.A.Y.Ç, yanındaki bıçakla Dalga'yı yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Dalga, burada hayatını kaybetti.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında M.A.Y.Ç. bir süre sonra olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

M.A.Y.Ç. işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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