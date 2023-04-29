13 yaşındaki bir çocuk tartıştığı kişiyi öldürdü

Yunus Emre Mahallesi 100 Yıl Caddesi'nde aralarında husumet olan ve geçtiğimiz yıl ağabeyini pompalı tüfekle yaraladığı öğrenilen Mustafa Dalga ile karşılaşan M.A.Y.Ç (13) arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada sırasında M.A.Y.Ç, yanındaki bıçakla Dalga'yı yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Dalga, burada hayatını kaybetti.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında M.A.Y.Ç. bir süre sonra olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

M.A.Y.Ç. işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.